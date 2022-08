– Sokat gondolkoztam, hogy vajon el merjem-e mondani a nyilvánosság előtt, hogy mi történt velem az egyik hétvégi koncertemen… Úgy döntöttem miért is ne? Hiszen ez is velem történt, hozzáteszem életemben először, emiatt is túlságosan sokkoló élmény volt számomra, hogy ez így előfordulhat – kezdte hétfő esti bejegyzését az endrefalvai származású énekesnő, Radics Gigi.

Ahogy arról Facebook-oldalán beszámolt, nemrégiben kirabolták őt és zenekarát az egyik koncertjük alkalmával, a kár pedig milliós nagyságrendig rúg. Mint kiderült, még a telefonját is elvitte az elkövető, ami tele volt a kislányáról készült, féltve őrzött fotókkal.

– Rájöttem, hogy eddig túl jóhiszeműen ítéltem meg embertársaimat, mindig próbáltam a szépet és a jót meglátni még azokban is, akik esetleg arrogánsan viselkedtek velem… Szerettem volna átadni ezt a kicsit naiv világszemléletet a kislányomnak is, de ezek után nem tudom, hogy jót teszek-e ezzel a jövőjét tekintve – tette hozzá csalódottan a művésznő.

– Szörnyen romlott világban élünk, elhatalmasodott néhány embertársunkon a gyűlölet, a hatalomvágy, vagy csak valamilyen függőség, ami beárnyékolja életük hátralévő részét. Sajnálom őket, sajnálom magunkat, azokat, akik csak szeretni akarnak önzetlenül és szeretve lenni nem csak szeretteik által, hanem más kedves embertársaik által is. Félek, hogy ez már elveszett és nincs többé, mert a pénz minden jóérzést felemésztett – fogalmazott bejegyzésében.

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy idővel túl fogja tenni magát a történteken, de szerette volna, ha követői tudják, hogy hogyan érez jelenleg - írja a nool.hu.