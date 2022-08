Kiszel Tünde a TV2 Mokkájában mesélt arról, hogy idén milyen szép helyeken nyaralt a lányával, Donatellával, illetve, hogy a nyaralása alatt is nagy sikere volt a férfiaknál. Horvátországban és Szardínián is vakációzott már idén, ahol rendszeresen belefut magyarokba – mondta a műsorban.

Mint mesélte, ilyenkor is mindig megszólítják, és autogramot, közös fotót kérnek tőle, de ez nem terhes számára. Iszak Eszter műsorvezető kérdésére válaszolva pedig azt is elárulta az interjúban, hogy férfiak is szép számmal udvarolnak neki külföldön is.