Ahogy a Bors már többször is megírta, a Veszprém együttesét kevés játéklehetőség miatt elhagyó Lékai Máté semmiképpen sem igazol külföldre. Volt ajánlata Lengyelországból, állítólag Portugáliából is, ám ő nem akart távkapcsolatot feleségével, Lékai-Kiss Ramónával, valamint fiukkal, Noellel. Ezért is döntött a Ferencváros mellett.

Kevés idő lett volna a külföldi életet megszervezni, azt pedig már sokszor elmondtam, a sportot is beleértve nekem a családom a legfontosabb

– indokolta döntését az irányító, aki anyagi áldozatot is hozott a váltással.

A Veszprém Európa egyik legerősebb klubja, míg a Fradi az utóbbi években lett alapcsapat az NB I-ben, jóval kisebbek a fizetések is a zöld-fehéreknél. Pontos összeget nem tudunk, de Lékai biztosan többmillió forinttal fog kevesebbet keresni havonta a fővárosban. De játszik, és számára ez most a legfontosabb, ugyanis a válogatottban is vannak még tervei.

"Mindenképp szerettem volna játszani, és a válogatott segítségére is lenni, a Ferencváros vezetői pedig egy nagyon ambiciózus tervet vázoltak fel nekem, ezért döntöttem a Fradi mellett. Igyekszem a tapasztalatomat átadni a fiataloknak, én nagyon nyitott vagyok erre, remélem, hogy ők is."