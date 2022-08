Nemrégiben kapott szárnyra a pletyka Kulcsár Edina terhességéről, ugyanis egy Instagram-sztoriban közzétette, hogy orvosnál járt és a szemfüles követők kiszúrták, hogy a háttérben egy családalapítással kapcsolatos plakát látható. Rögtön el is indultak a találgatások, hogy a volt szépségkirálynő már is teherbe esett a rapper, G.w.M-től, Kulcsár most maga öntött tiszta vizet a pohárba - szúrta ki az Origo.