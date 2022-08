Az énekesnő a Borsnak mesélt arról, hogy egyedülálló nőként hogyan élte meg a kiszolgáltatott helyzetet, amit egy rövidebb betegség okozott neki.

– Az a félelmetes, hogy több munkát is le kellett mondanom. Ha az embernek nincs saját ingatlanja, akkor aggodalomra ad okot, hogy miből lesz fizetve a lakás és a számlák. Azt érzem, egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy megbetegedjek – vallotta be őszintén az énekesnő, aki nemrégiben úgy döntött, végleg bezárja a szentendrei ruhaüzletét.

– A Covid és a mostani háborús helyzet is tönkretette a Realbabypony-t. Szentendrét a turizmus tartja fent, de idén nyáron sem fordultak meg annyian, mint régebben. A szezont hősiesen teljesítettem, de be kellett látnom, hogy a butiknak sajnos nincsen jövője. A saját bőrömön tapasztalom, hogy az emberek nagyon félnek attól, hogy mi vár rájuk, ezért a vásárlói kedv is megcsappant – magyarázta Viki, aki hamarosan az Instagram-oldalán meghirdetett garázsvásár keretein belül árusítja ki a készlet utolsó darabjait.