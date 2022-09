Már korábban is felröppent a pletyka, hogy Csutira rátalált a szerelem volt barátnője, Regina után. Akkor is a Jóban Rosszban egykori színésznőjével, Szorcsik Vikivel hozták össze, most úgy tűnik, beigazolódni látszik a szóbeszéd - szúrta ki a Ripost.

Feltehetően Csuti és Viki együtt töltötte a hétvégét Gánton, hiszen ugyanabban az időben, ugyanarról a helyszínről posztoltak. Egymást még nem jelölték meg a fotókon, azonban a Reddit-felhasználók úgy gondolják, hogy már ebből is egyértelmű a kapcsolatuk.

A kérdés csak az, mikor vállalják fel hivatalosan is?