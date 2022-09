Akkor az is kiderült, hogy Solti édesapja nem fiát, hanem kétéves unokáját és annak édesanyját, azaz a szeretőt támogatja. A nagypapa azóta is rendszeresen látogatja az unokáját, és saját bevallása szerint azóta is próbál a gyermeknek apaképet mutatni, ha már a fia erre nem hajlandó.

Solti Ádámnak a múlt héten meg kellett volna jelennie a bíróság előtt, ám ott csak ügyvédje volt jelen, s mivel szeretőjének jogi képviselője bejelentette, hogy szeretnék, ha a színész is ott lenne, a tárgyalást elnapolták.

A színész a Story magazinnak küldött közleményt, melyben elmagyarázza, miért nem ment el a tárgyalásra, amit a life.hu szemlézett. Ebben azt írja:

A bíróságon azért nem jelentem meg, mert a bíróság részére benyújtottam egy hivatalos iratot, amelyben írásban is elismerem, hogy én vagyok a gyermek édesapja.

Jelenleg külföldön tartózkodom, de jogi képviselőm természetesen megjelent, és mindannyian azt gondoltuk, hogy mivel elismertem és vita nincs, ez elegendő lesz. Talán elegendő is lett volna, de a gyermek édesanyjának ügyvédje a tárgyalás megkezdésekor ragaszkodott hozzá, hogy én is mindenképpen jelen legyek. A következő tárgyaláson természetesen ott leszek."

A magazinnak eljuttatott közleményében arról is nyilatkozik, hogy biztos benne, hogy az apja az úgynevezett névtelen sajtóforrás, aki a család barátjaként, vagy éppen neve elhallgatását kérő családtagként teregeti ki a családi szennyest:

Ennek egyszer s mindenkorra véget szeretnék vetni. Az elmúlt 42 évemben sem volt mintaapa, de amit az elmúlt 3 évben, s legfőképp az elmúlt 4 hónapban tett velem, az a családom számára és számomra is rendkívül felkavaró

- írja, hozzátéve, hogy kétéves gyermekével azért nem tartja a kapcsolatot, mert annak édesanyjával képtelen együttműködni.