Közel két hónapja jelentette be G.w.M és Kulcsár Edina, hogy gyermeket várnak. A szépségkirálynő a Dancing with the Stars egyik táncpróbáján lett rosszul, és amikor orvoshoz fordult, akkor derült ki róla, hogy ismét állapotos. A Bors megkereste a 25 éves rappert, mondja el, hogyan készülnek a közelgő kisbabára.

Még nem beszélhet róla

"Az a helyzet, hogy még nagyon korai, hogy beszéljek a kisbabáról" – kezdte G.w.M, aki annyit azért elárult, hogy várják már nagyon a pici születését.

Forrás: Instagram/G.w.M.

"Nagy az öröm, annyit elmondhatok, nyilván várjuk a babát, de nálunk (a roma hagyományok őrzőinél – a szerk.) ilyenkor még nem szabad, vagy inkább nem szokás beszélni a várandósságról. Amint odáig eljutunk, hogy mesélni tudjunk róla, akkor majd eldöntjük, hogy megosztjuk-e az örömünket a világgal, addig viszont mind babonából, mind a hagyományok megőrzése érdekében szeretnénk ezt megtartani magunknak" – mondta G.w.M, akit arról is megkérdezett a lap, miként tartják a modern világban a tradicionális kulturális szokásokat.

„Sok hagyományt kellett már megszegnünk”

"Igyekszünk minél inkább megtartani a roma szokásokat. Fontos számomra a saját kultúrám, és szeretném ezt átadni majd a gyerekeimnek is. Nyilván már egy jó pár hagyományi elemet meg kellett szegnünk, például ha nagyon szigorúan vesszük, Edina nem is lehetne az én szerelmem, de azt fontosabbnak tartom, hogy a tradíciókat oly módon tartsuk meg, hogy emellett teljes és boldog életet tudjunk élni" – árulta el a rapper.

Korábban azt nyilatkozták, hogy kulturálisan még csiszolódniuk kell egymáshoz. G.w.M azt mondta, nem várja el, hogy párja teljesen felvegye a roma szokásokat, ő is hajlandó kompromisszumokra. Azt is hozzátette, annyira jól működnek együtt, hogy nem kell külön semmit kérnie.

A kommentelők irigyek

G.w.M és Kulcsár Edina párkapcsolata nagyjából célkeresztbe került az interneten.

A rapper és a szépségkirálynő többnyire figyelmen kívül hagyják a gyűlölködőket, de nyilvánvalóan meg van róluk a véleményük.

Ezt Márk nem is tartotta magában, és a következőképpen véleményezte a Redditen megnyilvánuló hozzászólókat.

"A redditeseknek üzenem, hogy inkább száz irigyem legyen, mint egy, aki sajnál. Ameddig felébredek, egészséges vagyok, van két kezem és két lábam, és azt csinálhatom, amit szeretek, amíg szép ruhákban járhatok és naponta hívnak, hogy nyilatkozzak, addig a kritikusaim a Redditen csak hokiznak. Szép kis életút, de csinálják csak, nem érdekel" – mondta.

A kapcsolatuk egyre erősebb

Kulcsár Edina és szerelme hétfőtől a Párharc című realityben mutatják be majd, hogy mennyire erős párkapcsolat is az övék. Mindketten azt mondják, hogy habár embert próbáló nehézségekkel kellett szembenézniük a verseny során, imádták minden egyes percét, és rájöttek arra, hogy nem számít a sok gyűlölködő, az ő kapcsolatukban nekik kell jól érezniük magukat.