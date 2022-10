Nagy meglepetést nem okozott Demcsák Zsuzsa pénteki bejelentése, melyben tudatta a követőivel és a világgal, hogy öt év után véget ért kapcsolata férjével, az indiai származású Krishan Dangwallal.A páros az Ázsia Expressz első évadában, 2019-ben ismerkedett össze, a közös munkából hamar mindent elsöprő szerelem alakult ki közöttük. Demcsák Zsuzsa érzéseiről sokat elmond, hogy már akkor igent mondott a leánykérésre, hogy még be sem mutatta az indiai származású férjét a szüleinek és a gyermekeinek sem.

Már csak a válás van hátra, ami feltehetően zökkenőmentesen és gyorsan lezajlik majd. Krishannak talán nem is kell Magyarországra utaznia, hogy hivatalosan is kimondják, kettejük közös életének vége. Majdnem biztos, hogy Indiában is aláírhatja a válási papírokat. Már ha tényleg ő is ezt akarja. Egyelőre a Facebook-profilja nem erről árulkodik. Ott ugyanis még mindig egy Zsuzsával közös képük látható porofilképként, sőt a kapcsolati státuszán sem változtatott - szúrta ki a Ripost.