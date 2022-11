„Nikolett Isten segítségével életben maradt, amit még – ezt most már talán elmondhatom – az orvosok is kisebb-, de inkább nagyobbfajta csodának tudtak be. Egészen az elmúlt hétig kórházban volt, néhány napja kiengedték, de csak egy rövid időre. Amíg otthon van, szerelme/vőlegénye gondoskodik róla és vigyáz rá. Nem tehetünk mi sem mást, mint hogy szeressük, és imádkozzunk a felépüléséért”