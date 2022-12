A szép modell és Gianni második gyermekének neméről a büszke apa már beszélt a Mokkában, ahol elárulta azt is, másodszor is kisfiút várnak. Debreczeni Zita most az Instagram-oldalára töltött fel egy „babafotót”, melyen csak a hasa látszik. Az aranyos képet már majdnem 2000-en kedvelték – vette észre a képet az Origo.