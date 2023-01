Kulcsár Edina és G.w.M tavaly nyár végén jelentették be, hogy gyermeket várnak. A szerelmesek már akkor izgatottan várták a picit. A boldog szülők hamarosan a kezükben tarthatják gyermeküket, ugyanis Edina tavaszra van kiírva - írja a Bors.

Császármetszéssel születik a harmadik baba

Korábban Medoxot és Ninát is császármetszéssel kellett a világra segíteni, így orvosilag szinte biztosra vehető, hogy a harmadik is ezzel a sebészeti eljárással születik majd meg. G.w.M feltehetően mindent megad váranadós menyasszonyának, hogy a lehető legjobb körülmények között, kényelmesen várják a baba születését.

Tesztek és ultrahangok

Természetesen a terhesség nem a szüléssel kezdődik, előbb a fontosabb vizsgálatokon, például ultrahangokon kell a kismamának részt vennie. Az ultrahang vizsgálatok alkalmanként 38 ezer és 65 ezer forint között lehetnek, attól függően, milyen átfogó vizsgálatot kérnek a szülők. A tesztek között is igen nagy a különbség. Ha az anyuka és az apuka csak a kötelező vizsgálatokat szeretné a babáról, akkor az minimum 60 ezer forintba kerül. Azonkívül a genetikai vizsgálat plusz költséget jelenthet: a magánintézményekben ezek költsége 100-600 ezer forintra rúghat.

A magánintézményekben szintén nagy a választék, attól függően a szülők milyen ellátási csomagot választanak. Egyes magánkórházakban arra is van lehetőség, hogy az apuka bent legyen az anyukával. A közvetlenül a szüléssel kapcsolatos költségek 900 ezertől 1 millió 600 ezer forintig terjednek. Ezek a lehetőségek még több különleges szolgáltatást is magukba foglalnak, például az újszülött füllyukasztását, és a babafotózást is.