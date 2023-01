Albert Péter évente több mint 50 ezer kilométert vezet. Útjai során csupán néhányszor fordult elő, hogy használnia kellett volna a hátsó ködzáró fényeket, melyeket csak akkor érdemes bekapcsolni, ha 20 méter alá csökken a látótávolság – írta meg a Bors. Egyéb esetben csak elvakítja a mögöttünk haladót.

„Sokan nincsenek vele tisztában, hogy a távolsági fényszóró ködben az egyik legrosszabb választás. Helyette sokkal célszerűbb a tompított vagy első ködfényszóró. Ám fontos tudni, hogy lakott területen csak akkor használhatunk ködlámpát, ha másokat nem zavarunk vele. Mivel a köd kialakulásához a levegő magas nedvességtartalma is szükséges, annak vízcseppjein úgy törik meg a fény, hogy szinte fehér falat képez, ami miatt nyilvánvalóan nem megfelelőek a látási viszonyok”

– árulta el a Borsnak a szakértő.

Albert Péter elmondta, a megfelelő vezetéstechnikai készségek elsajátítása mellett autónk állapotára is oda kell figyelnünk. Az ablaktörlőknek is megfelelően kell működniük, ahogyan a világítóberendezéseknek is. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy

a ködfoltok kialakulásához elengedhetetlen a talaj menti alacsony hőmérséklet. Ebből a sofőr arra is tud következtetni, hogy figyelnie kell a fekete jég miatti ráfutásra is. Sokkal óvatosabban érdemes tehát vezetnie.

