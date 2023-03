Megjelent Wolf Kati új klipje az Aki vinne magával című dalához. A videó a gyönyörű gödöllői kastélyban forgott, és kimondottan merészre sikerült.

Az énekesnő a Mokkában mutatta be a klipet. Wolf Kati elmondta, a klip tervezésekor arra törekedtek, hogy átadja azt a felhőtlen hangulatot, amelyet a koncerten éreznek. Az énekesnő ráadásul azt is elárulta, most először nyúlt bele egy dal szövegébe - írja az Origo.