Nem múlik a fájdalom a Babicsek családban. A másfél évvel ezelőtt történtek még mindig fojtogató rabságban tartják Bernát szeretteit, a gyászoló szülőket. A 41 éves, ünnepelt sorozatszínész, Babicsek Bernát máig tisztázatlan körülmények között lelte halálát saját, solymári házában. Szülei találtak rá, ekkor már nem lehetett segíteni rajta. Édesanyja, Márta néni most arról mesélt a Ripost-nak, hogyan viselik a fiuk elvesztése utáni időszakot, és mit tesz a család, hogy enyhüljön a fájdalma, de egyáltalán enyhülni tud - írja a Ripost.

Ennyi idő elteltével, most hogy van? Hogy vannak? Könnyebb kicsit?

– Egyáltalán nem. Egyre rosszabb… [elcsuklik a hangja] ma is

mindennap kimegyünk a temetőbe, én délidőben szoktam, a férjem pedig este. A víz nagyon felmelegszik a mindig friss virágok alatt, ezért…

Tudja bármi enyhíteni kicsit is a gyászt Önökben?

– Talán: azon dolgozunk, hogy fent maradhasson minél tovább Bernát neve, hogy ne felejtsék el őt. Ezért is örültem, amikor a Turay Ida Színházban díjat alapították a nevében. És azért is büszke vagyok arra, hogy Solymáron is immáron másodszorra átadhatjuk június 20-án az ifjúsági díjat, idén Czető Bence a díjazott, 3-os gimnazista. Ennek Bernát is nagyon örül biztosan odafent, hiszen nagyon szerette a fiatalokat. Tanított is…

Sőt, ha jól tudom, egyik tanítványa éppen a napokban vette át a helyét a fia zenekarában, a Paddy and the Rats-ben?

Igen, Todorov Dominik egy nagyon tehetséges tanítványa volt a fiamnak.

Ráadásul Bernát kedvenc harmonikájával játszik, aminek nagyon örülünk. Hiszen ezekben a fiatalokban el tovább Bernát zeneisége…

