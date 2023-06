A család kérésére a temetésre sokan nem feketében jöttek: saját versenyöltözékükben jelentek meg a gyászszertartáson, amelyen két 521-es számú versenymotort is felállítottak, a ravataltól virágcsokorral övezett út vezetett a sírhelyig.

Szvoboda Bencétől először Ungvár Imre balatonberényi katolikus pap, majd csapata, a Team HTS KTM nevében Nagy Norbert búcsúzott, aki elmondta, Bence alig 17 évesen szerezte az első felnőtt magyar bajnoki címét, amit újabb és újabb magyar és cseh aranyak követtek.

A szertartáson a 82 éves Bognár Péter, Bence legidősebb szurkolója is felszólalt, ő a versenyző német és cseh sikereiről mesélt, majd elmondta, rengeteget tanult Bencétől, aki a mai fiatalok számára is példakép lehet.

Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is a helyszínen volt, aki itt jelentette be, hogy hivatalosan is visszavonultatják Szvoboda Bence 521-es rajtszámát: a rajtszámot Bence családjának adják, azzal a feladattal, hogyha Bencéhez hasonló tehetségre bukkannak, értesíteniük kell a a Magyar Motorsport Szövetség elnökségét.

A gyászolók végül hosszú percekig tartó vastapssal engedték utolsó útjára a sokszoros bajnok Bencét. A sírnál beindították a motorját, s annak kíséretében helyezték örök nyugalomra.

Bence halála egyben öt ember számára lehet új lehetőséget is, a sportoló nem sérült szerveit ugyanis felajánlották - írta a portál.