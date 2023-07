Míg Reni Bulgáriában nyaral, addig András Görögországban sütteti a hasát.

Nem tudjátok, Miley vett magának virágot?

- írta egyik videójához az énekesnő, ami arra utal, nincsenek már együtt a fiúval. Miley Cyrus Flowers című dala egy hatalmas szerelemről szól, ami sajnos nem tartott örökké. „Nem akartalak elhagyni, nem akartam hazudni, sírni kezdtem, de aztán rájöttem: tudok én venni magamnak virágot, bele tudom írni a nevem a homokba..." A pár először tizenegy évig volt együtt, és bár tavalyelőtt szakítottak, idén újra összejöttek. A Blikk egyik informátora ezt nyilatkozta nemrég.

Együtt érkeztek meg a bulira, és szinte egész este egymás közelében maradtak. Reni a párjaként mutatta be Andrást a többieknek, és akik rákérdeztek, azoknak be is vallotta, hogy ismét együtt vannak." Úgy tűnik, most már csak voltak...