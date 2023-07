Várkonyi András kellő humorral állt hozzá Kasza Tibi kellemetlen kérdéséhez, amivel azt feszegette, hogy milyen munkáit szégyelli. Először is úgy vezette fel Várkonyi munkásságát, hogy jól tudják nemcsak színészkedik, hanem rengeteg szinkronszerepet is vállalt karrierje során. Várkonyi nem tudott ezek közül kiemelni egy munkát sem, többre nem is emlékszik már, mivel nagyon sok volt, erre a műsrovezető rákontrázott.

És nyilván van néhány, amit szándékosan szeretnél elfelejteni, így például... Felnőttfilm-szinkron?!

- kérdezte elképedve Kasza Tibi a színésztől, aki csak sejtelmes mosollyal nyugtázta a dolgot.

Fiatal voltam, kellett a pénz

- adta a rövid, csattanós választ Várkonyi András, aki még némi humorral megjegyezte, hogy nem emlékszik már melyik filmhez használták a hangját és a címét sem tudja felidézni, de gyanítja, hogy a benne szereplő hölgyek régóta nagymamakorúak - írja az Origo.