Bulvár-celeb 2 órája

A kamera előtt vetkőzött le Gabriela Spanic

A TV2-n, a Dancing with the Starsban is látott színésznő fehérneműben tűnik fel.

Forrás: TV2

Gabriela Spanic, aki a TV2 táncos show-jában egyszer versenyző-táncosnő volt, később pedig zsűritag, gyakran oszt meg oldalán korábbi felvételeket. Most Ivana Dorantes karakterét vette elő, őt a Soy tu Dueña, A csábítás földjén című telenovellában láthatták a nézők. Mint Spanic írja, szerinte ez a karakter volt a tévézés egyik legjobban utált és leginkább szeretett figurája, és neki sokat segített akkor, hogy megformálhatta - írta az Origo. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabriela Spanic (@gabyspanictv) által megosztott bejegyzés

