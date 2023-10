Dévényi Tibor hódításainak név szerinti felsorolásához annak idején elég volt kézbe venni a telefonkönyvet és kis túlzással felolvasni az abban szereplő fiatal hölgyek neveit. A jóképű lemezlovas sosem titkolta, hogy anno ő volt az első védvonal a rajongók és a kor legismertebb zenészei között. A fiatal Tibi amolyan előkóstolóként tekintett önmagára és ennél fogva bíztak benne a körülrajongott zenészek és énekesek is - írja a Bors.

A legnagyobb sztárokhoz volt közel

Dévényi Kuci – így szólították a pontos labdák királyát akkoriban – kétségtelenül a korszak egyik legnagyobb csajozója volt, ugyanakkor természetesen akadt egy-két szárnysegédje is. Hogy kik, arról Bochkor Gábornak mesélt a Retro Rádió kedd reggeli élő adásában, ahol arról is lerántotta a leplet, hogy is ment akkoriban a női szívek becserkészése.

– Én voltam a legnagyobb csajozó, de az az idő már elmúlt. Azért tudtam az lenni, mert én konferáltam az összes menő zenekart, így a rajongók, akik felrohantak a színpadra, csak a testemen keresztül tudtak eljutni a zenészekhez.

Így aztán kihasználtam azt alkalmat, hogy csajozzak. Ezt soha nem szégyelltem

– kezdte Dévényi Tibor, aki azt is felfedte, kik voltak azok a zenészek, aki fel tudták vele venni a versenyt, ha hódításról volt szó.

Fotó: Bors / Szabolcs László

"Kis srác volt még a Sanyi..."

Gyakorlatilag a Bródy, aki nagyon nagy csajozó volt és a Révész Sanyiról ne is beszéljünk. Sanyika mindig velem akart aludni egy szobában, mert tudta, ha valahová elindulok akciózni, őt is viszem magammal. Kis srác volt még a Sanyi, de már akkor is imádták a lányok,

de persze nem mindig ez számított. Ha mi ketten megindultunk az olyan volt, mint a Wehrmacht. Mondjuk úgy, hogy nem nagyon mutatta fel senki az elutasító táblát… –idézte fel emlékeit a a legendás lemezlovas.