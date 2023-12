A Dancing with the Stars szombati döntőjében adás közben búcsúzott sírva a harmadik helyezett páros, T. Danny és Lissák Laura. Mint ismert, a versenyt végül Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte. Itt rengeteg fotót is láthat a győzelmükről és a finálé legjobb pillanatairól – írja az Origo.

Úgy tűnik, T. Danny nehezen tért magához a kiesés után, hiszen csak vasárnap éjszaka reagált egy hosszú bejegyzésben az Instagramon:

„Hát ennyi. Vége. Nehéz most okosat mondani, de megpróbálok. Először is szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, jó kívánságot, üzenetet, drukkolást és szavazatot, amit az elmúlt két hónapban kaptam tőletek! Nélkületek ez biztosan nem ment volna. Ahogyan nélküled sem, Lissák Laura” – kezdte, majd részletesen is megköszönte partnerének a felkészítést.

„Habár nagyon nem így szerettem volna befejezni, mégis hálás vagyok, hiszen olyan dolgokat viszek haza innen magammal, amik bármilyen kupánál többet érnek.

Egy olyan felejthetetlen utazás volt ez, amit bármikor újrakezdenék. Szerettem reggeltől estig bent lenni, és szó szerint véresre edzeni magam. Szerettem hétről hétre kihozni magamból a maximumot, és látni magamon a fejlődést. Szerettem az elmúlt 4 hónapot, szerettem táncolni. Mi az, hogy... imádtam!” – írta többek között.