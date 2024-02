Csigalassúsággal telnek a percek a Heim Pál Gyermekkórházban a baji 5 éves kislánynak, Kingának és édesanyjának, Gabinak. Még mindig a várakozás és a tehetetlenség, ami rányomja a bélyegét az egész napjukra. Bár picit talán jobban van Kinga, de a bal karját még mindig nem tudja mozgatni. Vizsgálatokra is legkorábban hétfőn kerülhet sor, és a koponyaműtét időpontjáról sem kaptak még hírt. Egyelőre csak megfigyelik a baji kislányt, akinek a bal füle még mindig nagyon fáj és nagyon zavarja az, is hogy nem tudja mozgatni a kezét - írja a kemma.hu.

Kinga jelenleg a Heim Pál kórházban van. A baji 5 éves kislány a koponyaműtét előtt kapott negyedszerre is stroke-ot. Fél év alatt lett pokol a család élete. Ez a sok megpróbáltatás még egy felnőttet is megviselne, hát még egy ilyen csepp 5 évest, akinek a babáival szabadna csak orvosost játszania, nem neki kellene a kórházban feküdnie.

De nem ezt hozta az élet Kinga számára, így túl korán kell megtapasztalnia, hogy mennyire igazságtalan is tud lenni az élet. A hosszú napot egy-egy látogató érkezése töri csak meg: rokonok, barátok jönnek a súlyos beteg kislányhoz, akit testvérei és apukája látogatása vidított fel leginkább.

Még várni kell a koponyaműtét időpontjára

A Kemma.hu fotósa is meglepte Kingát a kórházban. Flajsz Péter már korábban is többször fotózta a kislányt. Többek között a jótékonysági sétán, ahol a családnak gyűjtöttek adományt. Így már jó ismerősként fogadta Kinga Pétert, aki természetesen egy kis ajándékot is vitt a betegnek.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: kemma.hu

Mint arról korábban a kemma.hu elsőként beszámolt, Kingára nyitott koponyaműtét vár. Szeptemberben derült ki róla, hogy Moyamoya-szindrómája van. A betegségben szenvedőknél az agyi verőér beszűkül, ami stroke-ot okoz.