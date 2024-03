Leadtam tíz kilót, szerettem vastagon enni, most szeretek vékonyan. Azóta is mindennap megvan a tízezer lépés, olykor tizenötezer is, csinálom a gyógytornát.Kicsit gyakrabban elsírom magam. Tudok mélázni, de tudok röhögni is.Valahogy mindennek mélysége lett körülöttem. Felfedezem az új életemet