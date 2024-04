Az óraátállítás több szempontból is megviseli a szervezetünket. Kutatók szerint könnyen megzavarhatja az alvás-ébrenlét ciklusokat, hiszen felborítja a hormonok működését, ami a pihentető alvás mellett a stressz, a vércukorszint-kezelés és az éhség- és elégedettség jelzéséért is felelős. Mindemellett az alvás-ébrenlét ciklus felborulása elhízást, metabolikus szindrómát, szív- és érrendszeri megbetegedéseket és depressziót is okozhatnak.

Bár a nyári időszámításra való átállás célja, hogy élvezhessük a tavaszi napsütést és annak minden – későbbi – jótékony hatását, ez minden esetben azzal jár, hogy egy órával kevesebbet aludhatunk. Ez nem csak fáradtságot eredményez, hanem felborítja a napi rutinunkat is. A kezdeti nehézségek után végeredményben egyre több napfény ér majd minket, ami viszont Darren Stanton viselkedési szakértő és pszichológus szerint hatalmas lökést adnak a mentális egészségünknek.

Ettől függetlenül az óraátállítás akkor is egyfajta változás. Sebezhetőek vagyunk az alváshiány miatt, és akár egy óra is elég arra, hogy kizökkentsen minket. Vannak, akiknek négy nap is kell ilyenkor, hogy helyre rázódjanak csupán egy óra változás miatt

– mondta a Metronak a szakértő, aki elárult néhány egyszerű tippet, amivel elviselhetőbbé tehetjük az átállás miatti tüneteket.

Jobb fokozatosan hozzászokni a koránkeléshez

Aki kifejezetten érzékeny az óraátállításra, már akár napokkal korábban is elkezdheti rá magát „tréningezni”. Annak érdekében, hogy vasárnap ne egy zombi keljen ki az ágyból, Darren szerint érdemes lehet napokkal korábban mindig csak néhány perccel korábbra állítani az ébresztőket. Hidd el, később még meghálálod magadnak

Ilyenkor még fontosabb lazítani

Attól, hogy a nem-alváson stresszelsz, csak még kimerültebbnek érzed majd magad, és saját magadtól vonod meg az alvási időt – mondja a szakértő. Darren azt javasolja, hogy ebben az esetben érdemes jól bevált lazítási módszert találni, lehet ez akár nyugtató zene hallgatása, különböző meditációs technikák vagy akár a „fehér zajjal” való kísérletezés.

Egy sötétítő roló ilyenkor a legjobb befektetés

Higgye el, hosszútávon kifizetődik! A túl sok fény ugyanis befolyásolja az elalvást és a pihenés minőségét is, aminek kiküszöbölésére egy sötétítő roló (vagy függöny) nagyon jó megoldást jelenthet. Ahogy a nappalok egyre hosszabbak, azt tapasztalhatjuk, hogy lefekvéskor sincsen még kellően sötét, reggel pedig nagyon korán kel fel a Nap. Nos, a roló használatával ez máris nem fog zavarni.

Kevesebb képernyőidő és koffein

Már szombaton érdemes lehet kellően felkészülni az óraátállításra azzal, hogy csökkentjük a mobiltelefon, a számítógép és a televízió előtt töltött képernyőidőt, valamint a koffeint is. Ettől az agy sokkal nyugodtabb lesz estére, így korábban el tudunk aludni, és meg sem érezzük majd, hogy kevesebb időt töltöttünk az ágyban - írja a tenyek.hu.