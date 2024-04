Penészes ételt fogyasztani tehát kockázatos, akkor is, ha az ételt teljesen beborítja a penész, de akkor is, ha ki lehet vágni a penészes részt. A lágyabb ételek belsejében, ha nem látszanak is, a penészgombák már elszaporodtak.

A keményebb, kisebb nedvességtartalmú élelmiszerek, mint a keménysajtok, pácolt húsok, bizonyos gyümölcsök és zöldségek elvileg megmenthetők, de nem érdemes kockáztani, jobb kidobni azokat.

Ha mégis kivágná az érintett részt, bőven hagyjon rá az egészséges részből, és ne érintse meg a penészt a késsel, nehogy átkerüljön a szennyeződés a tiszta részre.

A hűtőszekrény tisztán tartása nagyban csökkentheti a penészspórák elszaporodását

Forrás: Shutterstock

A légmentes csomagolás segít minimalizálni az esélyét, hogy a penészgombák szaporodni kezdjenek, ezért minden csomagolt élelmiszert csak a fogyasztáskor vegyünk ki a védőfóliából.

A frissen, csomagolatlanul árusított termékek esetébenjobb egyszerre csak kisebb mennyiséget vásárolni, és a szezonális, helyben termesztett kínálatból választani.

A konyha, a hűtőszekrény és az élelmiszer-tároló edények tisztán tartása nagyban csökkenti a penészspórák jelenlétét. A hőmérséklet szintén fontos szempont, mivel a penész meleg, nedves környezetben jól fejlődik. Az izoterm tasakok és a hűtés is lassítja a penész terjedését.