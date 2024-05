Több brutális varjútámadásról is beszámoltak a közelmúltban egy kőbányai Facebook-csoportban, ugyanis a dolmányos varjak most reptetik fiókáikat, és ez ösztönös agressziót válthat ki a madarakból - írja cikkében a Metropol. A kerületi lakosok több zöld övezetben is tapasztalták a szokatlan jelenséget, ami akkor is előforduhat, ha épp nincs fészek a közelben.

A lap egyik olvasója, Niki arról számolt be, hogy a Gőzmozdony és az Oltó utca közötti parkos résztől szándékosan távolabb egy parkolóban sétált, amikor hirtelen a semmiből egy hatalmas, tompa ütést érzett a tarkóján.

Olyan volt, mintha fejbe rúgtak volna egy labdával

– magyarázta Niki, akit ezek után még kétszer megpróbált megtámadni a madár, ám akkor már ki tudta védeni. Nem sokkal később egy másik hölgy figyelmeztette a kerületieket a veszélyre a Facebookon. Ő idén megúszta a támadást, ám tavaly szerzett sérüléseket varjútámadás miatt.

Bárhol felbukkanhatnak a kötekedő madarak

"A Gőzmozdony 2. szám előtti játszótérnél elkezdődött a varjútámadás, vigyázzatok! Ma 2 hölgyet és két kutyust támadtak meg"– magyarázza a hölgy a bejegyzésben.

Megszólalt a szakértő

"Engem is megtámadott ott egy varjú reggel. Frászt kaptam, alig tudtam elhessegetni. Rendesen terrorizálják a járókelőket" – írta egy másik kommentelő.

A lap megkérdezte a Fővárosi Növény- és Állatkert sajtószóvivőjét, Hanga Zoltánt a varjak szokatlan viselkedésével kapcsolatban.

A dolmányos varjak valóban a fiókáikat védik a vélt vagy valós veszélytől

– árulta el a szakember, aki azt is hozzátette, vannak varjak, akik ettől függetlenül is viselkedhetnek szokatlanul.