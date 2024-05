Nyári tábor gyerekeknek, felnőtteknek

Oszter Alexandra természetesen kész tervekkel vágott neki a vidéki életnek, már jó előre eltervezte, hogy nyári táborokat szervez gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt az Oszter-birtokon. A hosszas tervezést és előkészületeket most siker koronázza, ezen a nyáron már meg is nyitja a kapuit a táborhely.

– Az első turnus már tele van, aminek nagyon örülök – mondta a Bors megkeresésére Oszter Alexandra, majd hozzátette:

– Olajfestés workshop lesz gyerekeknek, illetve úgynevezett „visszavadítás”. Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat leválasztjuk a mobiltelefonokról, erdei sétákat tartunk, megismerjük milyen madarak élnek ott, milyen fák, a természetközelségen lesz a hangsúly.

Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kezdeményezés annak érdekében, hogy mentálisan egészséges generáció nőjön ki belőlük.

Ősszel a felnőtt korosztálynak szervezünk tábort, spiritualitáshoz közeli elvonulásokat, Wim Hof merüléseket.

Ez egy jégterápia, biztosan sokan láttak már olyan videókat, amiben emberek jeges kádba merülnek percekre. Ez a terápia nagyon jó az immunrendszernek és a pszichének is – tette hozzá Szandi, aki így folytatta: – Ezek az elvonulások természetesen nekem is fontosak, segítenek a lelki békém megőrzésében. Úgy igyekszem másoknak segíteni, hogy közben magamnak is jót teszek vele. Csodálatos küldetés.