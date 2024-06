T. Danny 2018-ban robbant be a köztudatba, és azóta már megjárta a slágerlisták élét, táncolt a Dancing with the Stars műsorában, és a Zsákbamacskában is szerepelt műsorvezetőként. Dani nem kérkedik a sikereivel vagy éppen a vagyonával, de azért a fontosabb mérföldkövekről hírt szokott adni.

T. Danny

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

A rapper nem az első járgányát cseréli le: még 2021-ben vásárolta meg az első autóját, egy Mercedes S63 AMG-t, amiért közel 30 milliót fizetett ki. Ezt 2023-ban lecserélte a rapper, egy G-osztályos Mercedes AMG-re, amelynek az ára egy kisebb családi ház árával vetekszik, ugyanis a szalonból 90 millióért lehet kihozni.

A jelek szerint mostanra T. Danny megunhatta a kocsit, ugyanis Instagram-sztoriban közhírré tette, hogy eladó a verda. A reménybeli vevőnek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis az autó ára: 89,9 millió forint - írja cikkében a Ripost.

Forrás: Instagram

A rajongók most azt találgatják, mire cseréli le járgányát Dani. Vajon ismét Mercedest vesz? Egy biztos: sokaknak feltűnt, hogy Dani elég hamar döntött az eladás mellett, hiszen az autó 2023-as gyártású.

Szép autó, de úgy látom, hogy gyorsan túlteszi magát rajta. Így nem értem, mi értelme volt fél évre a vásárlásnak

– írta egy hozzászóló.