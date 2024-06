Az akció keretében öt elhunyt hegymászó testét is lehoznák, Suhajda Szilárd neve is szóba került. Özvegye azonban úgy gondolja, ahogy sok más ott elhunyt hegymászónak, úgy férjének is méltó nyughelyül szolgál a Mount Everest hófödte sírboltja, hiszen ezer szállal kötődött a hegyhez, amelyet végül nem sikerült meghódítania – derül ki a Tények.hu videójából.