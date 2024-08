Életünk egyik legnagyobb kalandját éltük át az elmúlt hetekben: nincs 3 hónapja, hogy rátaláltunk erre a lakásra, ahonnan az egész Taormina-Giardini öblöt látjuk a teraszunkról. 23 nap alatt varázsoltunk otthont belőle, hála érte a két fantasztikus építőnknek! A férjemmel együtt terveztünk, vásároltunk, cipeltünk, főztünk, festettünk, szereltünk, takarítottunk ( az építkezési törmeléket is) közben gyereket és nagyit is kirándultattunk, szeretgettünk… és voltunk 5 alkalommal a strandon is, kb 1 órát, szóval, a bátorságunk, a két kezünk munkája és a 38-40 fokban gyorsan összegyűlt verejtékünk is benne van ebben a lakásban/ kilátásban. És őszinte vagyok: marha büszke vagyok magunkra!