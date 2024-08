Kedvenc nyári gyümölcsünkről köztudott, hogy hatékonyabban hidratál, mint egy pohár víz, ráadásul tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A görögdinnye esetében – mivel többnyire nem penészedik – nincs szemmel is egyértelműen látható jele, ha már nem friss.

Nézzük meg, milyen intő jelekre kell odafigyelni, hogy idejében észrevegyük, ha megromlott a dinnyénk, illetve hogy mit tehetünk, hogy a lehető legtovább friss maradjon – írja cikkében a Mindmegette.

Furcsa szag

A friss görögdinnyének édes illata van, de amikor a gyümölcs veszít frissességéből, ez eltűnik. Előfordulhat, hogy szagtalanná válik, de avas illat is jelezheti, ha a gyümölcsöt már nem ajánlott elfogyasztani.

Kásás, nyálkás

A friss dinnye lédús és roppanós. Ám a többnapos görögdinnyének nyálkássá, csúszóssá válik a felülete, amit tapintáskor érezhetünk. Ha ilyet tapasztalunk, akkor az sajnos azt jelenti, hogy a görögdinnye megromlott, vagy legalábbis már biztosan nem friss.

A feldarabolt görögdinnye még a hűtőben is csak néhány napot bír ki

Forrás: Getty Images

Rossz íz

Ha semmi különöset nem vettünk észre a dinnyénken, és már beleharaptunk, a szokásos édes íz helyett kellemetlen élményben lehet részünk. Ha savanyú, esetleg pezsegteti a nyelvünket, az egészen biztosan annak a jele, hogy megromlott, nem ajánlott elfogyasztani.

Ha a görögdinnye gyümölcshúsa már nem ehető, ki kell dobni, de a héját még megmenthetjük, és készíthetünk belőle például dzsemet.

Így tartsuk frissen

A megmosott héjú, feldarabolt görögdinnye még hűtőben tárolva is napokon belül elveszíti a frissességét. Mivel a 90 százaléka víz, felvágva hamar elkezd levet ereszteni. A saját levében állva a dinnye gyorsabban romlik, ezért tároljuk úgy, hogy a lecsöpögő lé ne érje a gyümölcsöt. Az is jó megoldás lehet, ha egyszer-kétszer leöntjük róla a levet, amit akár meg is ihatunk.