20 éve már, hogy feloszlott a Baby Sisters, Szklenár Gabriella még most sem tud szabadulni a Baby előtagtól. Baby Gabi az 1990-es évek végén robbant be a köztudatba, és a nevét azóta is szinte mindenki ismeri. Aktívan zenél, sorra jelennek meg új számai - írja cikkében a Ripost.



Gabi a Retro Rádió Abaházi Presszó műsorában vendégeskedett. A kétgyermekes édesanya egyensúlyozik a család és munka között: nemcsak szólókarrierjére koncentrál, de olyan zenekaroknak is vokálozott már, mint a Hooligans és az R-GO. Fáradhatatlannak tűnik, ezerrel pörög, és nagyon fiatalos a külseje.

Egyre csak fiatalodom! Senki nem mondja meg rólam, mennyi idős vagyok! A Baby Sisters-t kezdtem 18-19 évesen… Most meg 47 leszek! Büszke vagyok rá, mert mindenki azt mondja, hogy jól nézek ki. A ráncaimmal nem tudok mit csinálni, de még egész jó a helyzet. Simán letagadhatnék egy öt-tíz évet

– mondta a stúdióban.

Gabi megosztotta a hallgatókkal, hogy édesapja vendéglátós zenész volt, tehát nem volt kérdés számára, hogy ő is erre a pályára lép majd. Már gyerekként is énekesnőset játszott, majd először egy amatőr rockzenekarban próbálta ki magát, aztán hamar rátalált a Baby Sisters: Hertelendy Klára és Bognár Éva mellé került harmadiknak a lánybandába.

A zenekar igen népszerű volt 1997-től 2001-ig, majd a gyors feloszlás után a lányok mentek a maguk útján. Baby Gabi elmondta, tizenöt éve nem beszélt például Klárával, aki divattervező lett, majd saját vállalkozásba fogott. Éva pedig már csak hobbiból énekel, Norvégiában él a családjával.

Így csak Gabi maradt főállású énekes, aki a nevével összeforrt Baby -ről így nyilatkozott a műsorban:

Egyértelmű volt, hogy azt megtartom. Mindenki így hívott a Baby Sisters-ben. Aztán a zenekar feloszlása után, szólóénekesnőként két lemez erejéig megpróbáltam, hogy elhagyom a Baby nevet, és csak simán Gabi legyek, mert gondoltam rá, hogy később azért ez elég gáz lesz. De nem sikerült. Azóta úgy mondom a fellépések végén, hogy »Sziasztok, Baby Gabi voltam, nemsokára Néni Gabi…« Egyre neccesebb lesz, közel az ötvenhez. Hiába kértem, hogy akkor inkább konferáljanak fel úgy, hogy az ex-Baby Sisters-tag, mert még azt is elfogadom. De nem tudom levakarni magamról

– ismerte el nevetve az énekesnő.