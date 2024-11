Ugyan a Dancing with the Stars versenyzői a mai napig tagadják, hogy több lenne közöttük egyszerű munkakapcsolatnál, könnyen lehet, hogy csak a műsor után vallják be, hogy a táncpróbák közelebb hozták őket egymáshoz.

A kép, amivel lebuktak, nem róluk készült, de a Bors szemfüles fotósa kiszúrta, hogy van még egy annál is érdekesebb mozdulat a képen, mint az, hogy Tóth gabiék csókolóznak.

Így újabb árulkodó fotó buktatta le a táncospárt. A Dancing with the Stars szombat esti adásában készült róluk egy lesifotó, ahol Hegyes Berci Mihályfi Luca combján pihenteti a kezét, hiszen szeretné a barátnőjét megérinteni, ahogyan azt egy szerelmes férfi teszi- írja a Bors és teljesen logkus az eszmefuttatásuk...