Bár elsőre logikusnak tűnhet, hogy az emberiség kihalása esetén a hozzánk legközelebb álló főemlősök vennék át az irányítást a Föld felett, egy tudós, Tim Coulson professzor szerint ez nem valószínű forgatókönyv. Ha ugyanis fajunkat egy globális katasztrófa megsemmisítené, az a többi főemlőst is érzékenyen érintené; evolúciós és ökológiai szempontból egyszerűen túl közel állunk egymáshoz, emiatt pedig az ő túlélésük is kétségessé válik. Kérdés, hogy akkor kik lennének a jövőben a földi civilizáció újrateremtői? Coulson szerint egyértelműen a polipok lépnének a helyünkre. Ezek az élőlények rendkívüli intelligenciájukkal és alkalmazkodóképességükkel tűnnek ki az állatvilágból, mindemellett eszközöket is tudnak használni.

A polipok a Föld legintelligensebb teremtményei közé tartoznak. Bonyolult problémákat oldanak meg, képesek színekkel kommunikálni, tárgyakat manipulálnak, és hihetetlen pontossággal álcázzák magukat. Ha az emberi hatás megszűnne a bolygón, elképzelhető, hogy ezek a tulajdonságok továbbfejlődnének, és civilizációépítő szintre jutnának”

– idézi Coulsont a LAD Bible magazin, amit az Origo szemlézett.

Polipok birodalma az óceánok mélyén

Coulson szerint nem muszáj feltétlenül szárazföldi birodalmakban gondolkodnunk. A Föld felszínének nagy része víz, így az óceánok ideális helyszínt nyújthatnának egy polipok által dominált civilizáció számára.

Decentralizált idegrendszerük és fejlett problémamegoldó képességeik lehetővé tennék számukra, hogy a változó környezeti feltételekhez gyorsan alkalmazkodjanak.

A polipok bámulatos intelligenciáját kísérletek is igazolták

A polipok idegrendszere rendkívül fejlett: az agyuk mellett nyolc karjukban is vannak idegsejtek, amelyek önállóan is képesek érzékelni a környezetet és reagálni annak változásaira. Vizsgálatok bizonyították, hogy a polipok képesek bonyolultabb feladatokat megoldani, például egyes kísérletekben kis üvegdobozokból saját maguk nyitották ki a zárakat, hogy elérjék a jutalomként elrejtett ételt.

Az eszközhasználat ritka a tengeri élőlények között, de a polipok képesek rá. Egyes fajok kókuszdióhéjakat gyűjtenek és menedékül használják őket, ami előrelátásra és tervezésre utal.

A polipok kifinomult álcázási technikájuk révén nemcsak színüket, hanem testük textúráját is képesek megváltoztatni, hogy beolvadjanak a környezetükbe vagy megtévesszék a ragadozókat.