Reggeli vagy esti „rituálénk” során rendszeresen belefeledkezünk a telefonunkból áradó információdömpingbe, ahogy egy jó könyv miatt is a vécén felejthetjük magunkat. A kellemetlen lábzsibbadáson felül azonban komoly egészségi kockázatokat is magában hordoz a maratoni vécéhasználat. Nézzük,mégis, mennyi ideig egészséges a vécéülőkén terpeszkedni?

A vécé használata anatómiai nézőpontból

A sokáig tartó vécéhasználat azért veszélyes, mert a vécécsésze kialakítása nem idomul az emberi anatómiához. Illemhelyen ülve alacsonyabban van a végbélnyílás, mintha kanapén ülnénk, emellett a vécé ülőkéje össze is nyomja a farpofákat. Másik probléma az ülő pozícióval van, ugyanis ebben a testhelyzetben a szervezet jobban küzd, hogy vért pumpáljon a szívbe, de az izmoknak is jobban meg kell erőltetni magukat, hogy a melléktermék eltávozzon. A megerőltetés a végbél körüli ereknek sem tesz jót, de az anális izmok is gyengülnek - írja a life.hu.

A vécéhasználatnak is lehetnek veszélyei

Fotó: Butsaya / Forrás: Shutterstock