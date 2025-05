Szépek, illatosak és halálosak – ezek a legmérgezőbb kerti növények

A mérgező kerti növények jelentős részét mindenki jól ismeri, szinte minden kertben vagy teraszon megtalálható, viszont nem gondolnánk, hogy néhány virágnak már a puszta érintése is súlyos bőrirritációt válthat ki, a szervezetbe kerülve pedig akár végzetes hatásuk is lehet. Ezért javasolt, hogy ahol gyerek vagy háziállat lakik, ne ezekkel ültessük be a kertet, teraszt, balkont – hívja fel a figyelmet Mindmegette.

Számos kerti növény okozhat egészségügyi problémát

Fotó: r.classen / Forrás: Shutterstock

Ezek a ház körül található mérgező kerti növények

Gyönyörűek, illatosak, a kertünk díszei, de esetükben is igaz a mondás: mindent a szemnek, semmit a kéznek! Ezek a leggyakrabban előforduló, legártatlanabbnak tűnő, és emiatt a legveszélyesebb virágokat, bokrokat és cserjék.

Aranyeső

Az aranyeső májustól júniusig virágzik. A növény minden része, különösen magja és fiatal kérge mérgező. Hatóanyaga izgatottságot, görcsöt, verejtékezést vált ki, hánytató, hashajtó, légzésbénító és vesekárosító hatású. Gyermekeknél 10 virág, 15-20 mag életveszélyes állapotot idézhet elő, 2-3 mag hányást, hasmenést okoz. Sokan, tévesen, az aranyvesszőt vagy aranyfát (Forsythia intermedia) hívják aranyesőnek, ami azonban ártalmatlan kerti díszcserje.