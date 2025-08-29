augusztus 29., péntek

Banántrükk

1 órája

Egyre többen csalnak az önkiszolgáló kasszáknál

Címkék#kassza#módszer#forint

Amikor a bevásárlásról van szó, sokan szeretnének spórolni – de van, aki ehhez nem a legális utat választja.

MW
Forrás: Shutterstock

Fotó: frantic00

Az önkiszolgáló kasszákat lehet szeretni vagy éppen gyűlölni, az azonban biztos, hogy ez az újfajta fizetési mód felkeltette a csalók érdeklődését és rendszeresen akcióba is lendülnek. Az egyik legismertebb csalási forma a köznyelvben csak „banántrükknek” nevezett módszer, amelyet egyre több vásárló próbál bevetni a rendszer kijátszására – írja a Ripost alapján a Mindmegette. 

Mutatjuk, pontosan hogyan működik ez a dolog!

Magyarországon is rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák, amelyek ugyan megkönnyítik a vásárlást, de lehetőséget adnak a csalóknak is. 

Az egyik legelterjedtebb visszaélés, a „banántrükk”, amely Nyugat-Európában már olyan méreteket öltött, hogy több helyen speciális védelmi rendszereket kellett bevezetni ellene. Szakértők szerint nem kizárt, hogy hamarosan a hazai üzletek is szigorításokra kényszerülnek. 

A trükk lényege pofonegyszerű: a vásárló a drágább termékeket – például a szőlőt, az avokádót vagy akár a húst – a kasszában banánként üti be. A banán ugyanis szinte minden önkiszolgáló kasszában az első, legolcsóbb opcióként jelenik meg. A mérleg nem tudja megkülönböztetni a tényleges terméket, így a csaló pillanatok alatt több ezer forintot is „megspórolhat”. Legalábbis addig, amíg nem bukik le.

A teljes cikkért kattintson. 

