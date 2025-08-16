17 perce
Szőrös kedvencek: íme, a kihagyhatatlan kutyás filmek
A hontalan állatok világnapja jó alkalom arra, hogy megnézzünk néhány filmet, amely minden bizonnyal megdobogtatja a szívünket, és, ki tudja, arra sarkall, hogy örökbe fogadjunk egy kedves hontalan ebet. Kihagyhatatan kutyás filmeket ajánlunk, nem csupán az ebrajongóknak!
A kutyás filmek arra is emlékeztetnek, milyen fontos a szeretet, a gondoskodás és a felelősség (illusztráció)
A hontalan állatok világnapján nemcsak jó filmeket ajánlunk, hanem emlékeztetünk: az örökbefogadás minimum két életet változtathat meg. A legjobb kutyás filmek nemcsak szórakoztatnak, hanem rávilágítanak az ember és kutya közötti különleges kapcsolatra – írja a Life.hu, amely összegyűjtött egy csokornyit a kihagyhatatlan néznivalókból.
Íme, a legjobb kutyás filmek, amiket látni kell!
- Lassie hazatér
Az 1943-as alkotás örök klasszikus. Főhőse Lassie, a bátor skót juhászkutya, akinek hosszú és viszontagságos útját követhetjük, ahogy mindent megtesz, hogy újra együtt lehessen szeretett családjával.
Megható történet az ember és kutya közötti hűségről és szeretetről.
2. Beethoven (1992)
A hatalmas, bohókás bernáthegyi, Beethoven és a Newton család kalandjai mára szintán klasszikussá váltak.
A 33 éves film tele van vicces helyzetekkel, amelyeken a gyerekek és felnőttek egyaránt garantált jól fognak szórakozni.
