Törésteszt

1 órája

Halálos csapda lehet egy régebbi autó – a modern biztonsági rendszerek életeket mentenek

Címkék#törésteszt#karambol#karosszéria#baleset#Volkswagen Golf

Tényleg halálos veszélyt jelenthet ütközésnél egy régebbi autó? Sajnos úgy tűnik, igen. Legalábbis ezt mutatta ki a neves német vizsgáló és minősítő szervezet, a DEKRA legújabb kísérlete. Tesztpályára vittek és összetörtek egy Golf kettest, hogy megtudják, mennyire biztonságos mai utódjához képest.

MW

Megbízhatósága és átgondolt konstrukciója miatt hallatlanul népszerű volt Magyarországon is a Volkswagen Golf második generációja, különösen a rendszerváltás utáni évtizedben – emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet Autó-motor rovata. Mint írják, kevesen aggódtak akkoriban amiatt, hogy hiányzik a járműből a légzsák és az ABS, de napjainkban persze már egészen mások az elvárások – elég csak egy pillantást vetni az aktuális, nyolcadik Golf-nemzedék aktív és passzív biztonsági felszereléseinek hosszú listájára.

Crash,Test,With,3d,Rendering,Dummy,In,Car
Vajon tényleg annyit számítanak a modern technológiák?
Fotó: Phonlamai Photo / Forrás: Shutterstock

De vajon ezen eszközök – a programozottan gyűrődő, nagy szilárdságú karosszériával és más fejlesztésekkel együtt – tényleg annyit számítanak, hogy karambolnál életről-halálról döntenek? Nos, sejthető a válasz: igen. Mindezt bizonyítékokkal támasztja alá a DEKRA, a neves német vizsgáló és minősítő szervezet legújabb kísérlete, amelyről IDE KATTINTVA, a Magyar Nemzet cikkében olvashat részletesen. 

 

