Sokat javíthat az emésztésünkön ez a magyar superfood

A mai egészségtudatos világban egyre többen keresik a természetes, tápanyagokban gazdag élelmiszereket, amelyeket joggal nevezhetünk superfood ételeknek. Nem kell messzire mennünk, hiszen a magyar konyha egyik alapja, a túró, tökéletes példája annak, hogy léteznek hazai, megfizethető és könnyen elérhető magyar superfood alapanyagok is. De vajon miért számít ennyire értékesnek, és milyen formában érdemes beilleszteni a mindennapi étrendbe? – teszi fel a kérdést a Mindmegette cikke.

Számos jótékony hatása van a túrónak a szervezetünkre

Fotó: Peredniankina / Forrás: Shutterstock

A túró évszázadok óta része a magyar gasztronómiának: a paraszti konyhától a legmodernebb diétákig mindenhol megtaláljuk. Ami régen hétköznapi ételnek számított, ma már sokak szerint a legjobb magyar superfood. Nem véletlen: könnyen emészthető, tele van értékes fehérjével és vitaminokkal, ráadásul a túró jótékony hatásai sokrétűek. A superfood ételek közé sorolhatjuk, mert természetes, tápanyagokban gazdag, és hozzájárulhat a szervezet egészséges működéséhez – méghozzá elérhető áron, helyi forrásból.