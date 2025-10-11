Egy lavina miatt kénytelen volt feladni Klein Dávid és Nagy Márton

Klein Dávid és Nagy Márton oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarta elérni a Himalájában fekvő Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát. A hegyen uralkodó rossz időjárás miatt azonban minden esély elúszott a további hegymászó tevékenységre az idei őszi szezonban, a két magyar hegymászó a következő napokban megkezdi a hegyről a levonulást – közölték.

A tájékoztató szerint Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid pénteken csatlakozott egy kislétszámú csapathoz, hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre. A mély hó hátráltatta az előrehaladást és az élcsapat végül feladta az 5690 méteren elhelyezkedő egyes tábor elérést és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba – írták.

Szombaton a két magyar alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. Majd délután két órakor rádión érkezett a hír, hogy az egyes tábor környékén egy lavina megsemmisítette az élcsapat felszerelésének jelentős részét, de a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést

– áll a közleményben.