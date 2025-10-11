október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Egy lavina miatt kénytelen volt feladni Klein Dávid és Nagy Márton

Címkék#Nagy Márton#Dhaulagiri#Klein Dávid#lavina

A rossz időjárási viszonyok miatt meghiúsult a két magyar hegymászó idei csúcstámadása a Dhaulagirin – tudatta az Eseményhorizont Magyar Dhaulagiri Expedíciója.

MW
Egy lavina miatt kénytelen volt feladni Klein Dávid és Nagy Márton

Klein Dávid és Nagy Márton

Forrás: Facebook/Klein Dávid

Klein Dávid és Nagy Márton oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarta elérni a Himalájában fekvő Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát. A hegyen uralkodó rossz időjárás miatt azonban minden esély elúszott a további hegymászó tevékenységre az idei őszi szezonban, a két magyar hegymászó a következő napokban megkezdi a hegyről a levonulást – közölték.

A tájékoztató szerint Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid pénteken csatlakozott egy kislétszámú csapathoz, hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre. A mély hó hátráltatta az előrehaladást és az élcsapat végül feladta az 5690 méteren elhelyezkedő egyes tábor elérést és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba – írták.

Szombaton a két magyar alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. Majd délután két órakor rádión érkezett a hír, hogy az egyes tábor környékén egy lavina megsemmisítette az élcsapat felszerelésének jelentős részét, de a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést

 – áll a közleményben.

A Föld hetedik legmagasabb pontja, a Dhaulagiri első magyar megmászását 2006-ban egy hatfős magyar csapat hajtotta végre. A csúcsra végül csak Erőss Zsolt jutott fel 2006. május 27-én. 2021-ben Varga Csaba erdélyi hegymászó is elérte a csúcsot.

 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu