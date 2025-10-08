október 8., szerda

Bulvár-celeb

1 órája

Fehér hó vagy fekete sár? Milyen lesz az idei karácsony?

Fehér karácsony? Ki ne szeretné? A meteorológusok már elárulták, milyen lesz az idei ünnep.

MW
Fehér hó vagy fekete sár? Milyen lesz az idei karácsony?

Milyen karácsonyt jósolnak a meteorológusok? (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A mesebeli, fehér karácsony a legtöbb ember számára az ünnepi hangulat része, nem is csoda, ha már október elején elindul a találgatás: vajon milyen lesz idén a decemberi időjárás? 

Pine,Branch,And,Needle,Of,Evergreen,Coniferous,Tree,With,White
A mesebeli havas karácsony idén is álom marad? (illusztráció)
Fotó: IhorStore / Forrás:  Shutterstock

Az előrejelzések szerint az október nagy része, és a november is a szokásosnál enyhébb lesz, a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékletek várhatók. 

Enyhe ősz és télkezdet után viszont hidegebb időjárás lehet a jellemző

 – írja a Life.hu.

Novemberben már hidegebb időszak köszönt ránk. Napközben 5–10 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig egyre gyakoribbak lesznek a fagyok. A hónap második felében komolyabb hideghullámok és helyenként vékony hótakaró is kialakulhat, főként a hegyvidéki területeken. 

Az ország nagy részén borongós, nyirkos időre kell számítani, ami a közlekedést is megnehezítheti.

Milyen lesz az időjárás decemberben és fehér havas vagy fekete sáros karácsonyt jósolnak a meteorológusok? 

Ha kíváncsi az előrejelzésre akkor kattintson a cikkre! 

 

 

