november 4., kedd

Károly névnap

10°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Mit árul el rólunk, ha felnőttként plüssel alszunk?

Címkék#félelem#biztonságérzet#alvás#álom#plüss

Gyermekként mindannyiunknak volt legalább egy, de sokszor inkább egy egész csapat plüssjátékunk. Sokan közülünk felnőttként is megőriznek néhányat, mert ezek a kedves relikviák a gyermekkort idézik. Felnőttként is lényeges, hogyan teremtjük meg a nyugodt alvás feltételeit – de vajon gyerekes dolognak számít, ha a legpihentetőbb álmot még mindig a plüssei társaságában találja meg?

MW
Mit árul el rólunk, ha felnőttként plüssel alszunk?

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Ndraka

Gyermekként az is hatalmas kihívásnak tűnhetett, hogy elengedjük szüleink kezét a sötét szobában – talán ön is emlékszik azokra az estékre, amikor csak a plüssök nyújtottak megnyugvást a „szekrényben lapuló” mumusok ellen. Egy-egy puha játék sokunknak jelentette a biztonság és a szeretet kézzelfogható formáját – írja a life.hu. 

Hogyan hatnak a plüssök a mentális egészségre?

Már gyermekként is érezhettük, hogy a plüssök jót tesznek a lelkünknek. Egy 2013-as kutatás kimutatta, hogy az ölelést igénylő tárgyakkal való érintkezés csökkenti a stresszhormonok szintjét. Jade Wu alváskutató szerint a gyerekek azért szeretik a plüssöket, mert kényelmesek, személyesek és biztonságérzetet nyújtanak – ez pedig felnőttkorban sem változik.

A puha, ismerős tárgyak segíthetnek a félelem és a szorongás oldásában, így stresszes időszakban felnőttként is bátran fordulhatunk hozzájuk.

Ciki, ha felnőttként plüssel alszom el?

Egyáltalán nem! A Build-A-Bear 2017-es felmérése szerint 

a megkérdezettek 40 százaléka ma is őriz és használ plüssjátékokat. 

A szervezet felnőttek traumafeldolgozó programjaiban is beveti ezeket az „érzelmi segítőket”, hiszen a plüssök nemcsak megnyugvást, hanem lelki stabilitást és biztonságérzetet is adhatnak – akár felnőttként is.

A life.hu cikkéből az is kiderül, mit árul el a plüssünk rólunk.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu