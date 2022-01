„Nagyon megijedtünk most, amikor meghallottuk a hírt, mert a pénzt már befizettük, a szállodai vouchereket is megküldték e-mailben” – mesélte olvasónk. „Berohantam a Neckermann irodába, ahol foglaltunk, ott azt mondták, a magyar cég anyagilag biztonságban van, a pénzünket már elutalták a szállodának, mert erre csak 24 órájuk van a befizetést követően, és a repülőjegyeink is megvannak. A hölgy az irodában azt mondta, ők nem az angol Thomas Cook-hoz tartoznak, hanem a német Neckermannhoz, és nem fognak csődbe menni, legfeljebb más lesz a tulajdonosuk. Kíváncsiságból érdeklődtem egy másik út iránt is, azt mondták, lehet foglalni, ha valami mégis közbejönne, megszervezik az utat társirodán keresztül vagy közvetlenül a szállodával szerződnek, repülőjegyet is tudnak másutt foglalni, nemcsak a Thomas Cooknál.”