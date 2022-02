Kalocsa, valamint Szekszárd elkerülőjének megépítésére is sor kerülhet a közeljövőben, miután a tervezői szerződés mindkét projekt esetében novemberben lejár. Ugyanakkor Karcag és Nagykanizsa lakói még nem lélegezhetnek fel, a tervezői szerződés 2022 májusáig szól. Ahogy Szolnok-Szandaszőlős tehermentesítő útjára is várniuk kell a helyieknek, a tervező cégnek csak 2023 májusában kell leszállítania az engedélyes és kiviteli terveket. Ugyanez elmondható a Tolna megyei Simontornya esetében, a NIF a tervezői közbeszerzését most augusztusban tette közzé, várhatóan 2023 végén, 2024 elején, a sikeres közbeszerzést követően ott is megkezdődhet a kivitelezés.