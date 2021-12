A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán tájékoztatta az MTI-t vezetői körlevele tartalmáról. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyfeleknek közérthető tájékoztatást kell nyújtani a rendelkezésükre álló lehetőségekről.

Amennyiben egy bank, pénzügyi vállalkozás monitoringrendszere törlesztési problémát azonosít valamelyik ügyfelénél, javasolt közvetlen megkeresése a fizetési terheket csillapító eszközök felajánlásával – jegyezték meg. Ezen eszközök alkalmazása magának a banknak is érdeke, azt a célt is szolgálja, hogy a kihelyezés nagyobb valószínűséggel térüljön meg – tették hozzá.

Az MNB a lehetséges megoldásokat is felsorolta, amelyek közül az egyik rövid távon, ha az adós csökkentett törlesztőrészletet vagy csak kamatot fizet a törlesztés egyidejű átstrukturálásával.

Hosszabb távú megoldás lehet, ha a pénzügyi intézmény meghosszabbítja a futamidőt, kamatlábat csökkent vagy egyéb árazási kedvezményt nyújt. A pénzintézet lehetőséget biztosíthat az ügyfélnek a fedezet értékesítésére vagy egyes fedezetek kiengedésére, cseréjére. Szóba jöhet továbbá új, az adósságrendezést szolgáló hitel felajánlása is, új szerződéses feltételekkel, például adóstárs bevonásával vagy a régi feltételek egy részének megszüntetésével.

Az MNB a vállalati ügyfelek helyzetének a felmérését is javasolta a bankoknak az esetleges fizetési nehézségek kiszűrésére. Szükség esetén ezen ügyfélkörnél is megoldásokat kell kínálni, így például átstrukturálás, áthidaló hitel, pótlólagos fedezetbevonás – mutatott rá a jegybank, hozzátéve, hogy az egyeztetéseket a vállalati adósoknál is minél hamarabb célszerű megkezdeni.

A vezetői körlevél szerint a pénzügyi intézményeknek át kell tekinteniük a hitelezéshez kapcsolódó belső folyamataikat, sztenderdizált megoldásokkal kell felkészülniük a moratóriumban részt nem vevő adósok megnövekedő számú megkeresésére. Az MNB erőforrásaik átcsoportosítását és proaktív megoldások kidolgozását javasolta a bankoknak.

Borítókép: illusztráció