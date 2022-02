Magyarország nagy hangsúlyt fektet a technológiai agrárfejlesztésekre és a feldolgozóipar fejlesztésére - jelentette ki Bencsik Dávid helyettes államtitkár az ENSZ főtanácsadójával folytatott kétoldalú találkozóján. David Nabarro az online térben bemutatott magyar élelmezésbiztonsági javaslatot méltatta - közölte az Agrárminisztérium kedden az MTI-vel.

Az ENSZ Élelmezési Rendszerek Nemzeti Koordinátorai számára összehívott január 25-i eseményen ismertette először Bencsik Dávid, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a hazai agrárkutatás-fejlesztési tevékenység eredményét, a beltéri vertikális farmtechnológiát az ENSZ főtitkárhelyettese, Amina Mohammed előtt. Az eseményt követően David Nabarro az ENSZ élelmezési rendszerek csúcstalálkozói párbeszédekkel foglalkozó magas rangú főtanácsadója kétoldalú megbeszélésre invitálta az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát - írták a közleményben.

Tájékoztatásuk szerint a keddi megbeszélés főbb témái közé tartozott az élelmezési rendszerek átalakításának folyamata, valamint az ehhez kapcsolódó Nemzeti menetrend, a regionális együttműködések és a magyar agrárinnovációk. A főtanácsadó kifejtette, hogy a magyar hozzájárulás nagymértékben segítheti elő az élelmezést a világban, mivel az éghajlatváltozás, az urbanizáció, az édesvíz-kapacitás csökkenése és a népességnövekedés súlyosan megterheli a szabadföldi gazdálkodást. David Nabarro felkérte az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát, hogy szólaljon fel más, nem csak európai országokat tömörítő találkozókon is, és támogassa a nemzeti koordinátorok munkáját más kontinensek képviselőinek találkozói során. Fontos, hogy nem csak az előnyös földrajzi adottságú, de a szélsőséges éghajlattal sújtott országokban is lássák a jó gyakorlatokat és kövessék a jó példákat.

Bencsik Dávid helyettes államtitkár, az ENSZ Élelmezési Rendszerek magyar nemzeti koordinátora kiemelte, hogy Magyarország nagy hangsúlyt fektet a technológiai agrárfejlesztésekre és a feldolgozóipar fejlesztésére. A helyettes államtitkár szerint a cél az, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar nagyobb tudásbázisra, csúcstechnológiára építve, alacsonyabb költséggel, kisebb környezeti terhelés mellett fenntartható, egészséges és piacképes árukat és szolgáltatásokat állítson elő. A helyettes államtitkár a találkozón az ENSZ képviselőinek egy magyarországi fejlesztésű beltéri vertikális gazdálkodási koncepciót is bemutatott, mely technológia útján az előállított zöldség, gyümölcs és akár állati takarmány jelentősen növelheti az élelmezésbiztonságot, különösen a szélsőséges éghajlattal sújtott országokban. A helyettes államtitkár beszámolt róla, hogy jelenleg is fejlesztés alatt áll Budapesten egy Közép-Európában is egyedülálló zárt, körforgásos rendszerben működő, hulladékmentes városi beltéri növényfarm fejlesztése a tudomány és a vállalati szféra összefogásával - áll a közleményben.

Az eseményen Szabó István, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatási és nemzetközi rektor-helyettese, a beltéri vertikális gazdálkodási koncepció tudományos hátteréről és a koncepció körül kialakuló nemzetközi tudományos együttműködésekről számolt be. Joerg Bauer, a koncepciónak otthont és technológiai alapot adó nagyvállalat, a Tungsram elnök-vezérigazgatója pedig a kormányzati, tudományos és vállalati szintű partnerségi együttműködésről és a program nemzetközi vetületeiről adott részletesebb tájékoztatást - írták.

David Nabarro, ENSZ főtanácsadó a magyar élelmezésbiztonsági javaslat minél szélesebb körben történő bemutatásának szükségességére hívta fel a magyar partnereket és kiemelte a kezdeményezés fontosságát, annak létjogosultságát - tették hozzá.