A tájékoztatás szerint a Bognár Lajos főállatorvos által vezetett egyeztetésen áttekintették az agrártárca aktuális, élelmiszeripart érintő legfontosabb témáit.

Részletezik, hogy az immár harmadik alkalommal megrendezésre került eseményen az ágazati érdekképviseleti és szakmai szervezetek képviselői ültek le egy asztalhoz, hogy megvitassák az élelmiszeripart érintő aktuális kérdéseket. Olyan témák kerültek előtérbe, mint a Magyar Élelmiszerkönyv változásai, a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer pályázati lehetőségei, valamint az élelmiszeripari támogatások alakulása.

Hozzáteszik, szóba került az is, hogy célegyenesbe ért a Digitális Élelmiszeripari Stratégia, amelynek elfogadása még tavasszal várható. A megbeszélésen kitértek arra is, hogy elkészült a 2014-2020-ra szóló Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégia (ÉFS) jelentése, ennek megvitatása és elfogadása után az év második felében előkészítésre kerülhet az élelmiszeripar következő fejlesztési terve. Az esemény záró akkordjaként az uniós Farm to Fork stratégia várható szabályozási kérdései is terítékre kerültek.

Ezt követően a szakmai szervezetek számoltak be a területük aktuális helyzetéről és problémáikról. A rendezvény sikerességét a résztvevők pozitív visszajelzései mellett a további, közös együttműködési szándék megerősítése is jelzi - tájékoztatott az Agrárminisztérium.