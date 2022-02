A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a japán cég magyar leányvállalatának 15 éves jubileumi ünnepségén hangsúlyozta, hogy hazánk az elmúlt tizenkét évben sikeres országgá vált annak köszönhetően, hogy a kormány mindig „speciális magyar válaszokat” adott a nehéz helyzetekre.

Ezek abban hasonlítanak egymásra, hogy mind komoly támadások alatt állnak, de mind sikeresnek bizonyultak

– fogalmazott, példaként hozva fel a keleti nyitás stratégiáját, amely szerinte mára a gazdaság sikerének fontos alapjává vált.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy míg 2007-ben a globális beruházások 80 százalékát nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 20 százalékát keletiből, tavaly ez az arány teljesen megfordult, s a Kelet részesedése 70 százalékosra nőtt, míg a Nyugaté 30 százalékosra csökkent.

Aláhúzta, hogy az elmúlt három év mindegyikében valamelyik keleti országból érkezett Magyarországra a legtöbb beruházás. Tavaly például a külföldi beruházások értékének mintegy 60 százaléka keleti cégekhez kötődött.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nem indítottuk volna el a keleti nyitás stratégiáját, akkor 2021 nem lehetett volna tripla rekordév, és nem hozta volna el a magyar gazdaság elmúlt harminc évének legmagasabb növekedési ütemét

– közölte.

A világ legnagyobb gumigyártójának számító Bridgestone magyarországi leányvállalata 2006 óta közel 130 milliárd forintot fordított tatabányai gyárának felépítésére, amely így a cég egyik legmodernebb európai üzemévé vált. Az elmúlt másfél évtizedben több mint 38 millió gumiabroncsot állítottak elő Tatabányán, ahol a cég jelenleg 1300 embert foglalkoztat.

A miniszter elmondta, hogy Magyarországon a hetedik legnagyobb beruházói közösséget a japán vállalatok alkotják, amelyek modern technológiájukkal nagyban hozzájárulnak a gazdaság dimenzióváltásához. Aláhúzta, a távol-keleti országok közül Japánnal bonyolítja le Magyarország a legnagyobb kereskedelmi forgalmat, ennek értéke a tavalyi év első 11 hónapjában több mint 21 százalékkal emelkedett.

Elmondta azt is, hogy Magyarország húsz év alatt a 35. helyről a 15. helyre jött fel a gumiabroncs-exportáló országok világranglistáján. Leszögezte, hogy a nagy nemzetközi cégek működése nem szembeállítható és nem is szembeállítandó a magyar kis- és közepes vállalkozások támogatásával, ugyanis előbbiek növekedése a helyi beszállítóknak is jelentős hasznot termel.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója az évforduló alkalmából kiadott közleményében kiemelte: működése alatt közel negyvenmillió abroncsot gyártott le az üzem, amely a cégcsoport egyik legmodernebb egysége.

Évente 6,5 millió abroncs a több mint 1300 alkalmazottal működő tatabányai üzem kapacitása. A Bridgestone Tatabánya a Mercedes, a BMW, a VW és az Audi gumiabroncs-beszállítója, 230 méretben gyárt prémium kategóriás nyári, téli és négyévszakos abroncsokat.

Az üzemet 2023-ra okosgyárrá alakítják át, a félkész termékek gyártását, az energiaellátást, a karbantartást, a gyártáskövetést és a gyártástervezést is teljesen digitalizálják – tette hozzá.

Közölte azt is: a Bridgestone csoport célja, hogy felére csökkenti szén-dioxid kibocsátását. A tatabányai üzem például ennek érdekében 2020 márciusa óta teljes villamosenergia-szükségletét megújuló energiaforrásokból szerzi be.

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. éves árbevétele a nyilvánosan közzétett beszámolók szerint 2019-ben 70,5 milliárd, 2020-ban 62 milliárd forint volt. Az adózott eredmény 2019-ben 2,44 milliárd, 2020-ban 0,6 milliárd forint volt.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.